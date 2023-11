رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون المشترك

واستعرض سموه وملك الأردن، مختلف مسارات التعاون التنموي خصوصاً في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم الأولويات الاستراتيجية للبلدين لتحقيق التنمية والازدهار المستدامين.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، إن «العلاقات الإماراتية - الأردنية أخوية وتاريخية راسخة منذ عهد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الحسين بن طلال، اللذين وضعا الأسس القوية لها والتي تقوم على الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل، مؤكداً أن زيارة الملك عبدالله الثاني إلى دولة الإمارات تجسد خصوصية هذه العلاقات على المستويين الرسمي والشعبي».

من جانبه، أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن تقديره لدولة الإمارات لدعمها المتواصل للأردن، وتطلعه إلى البناء على العلاقات المتجذرة بينهما في توسيع آفاق التعاون. فيما حضرهما من الجانب الأردني، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن، والوفد المرافق لجلالة الملك الذي يضم كلاً من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وسفير الأردن لدى الدولة، نصار الحباشنة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، استقبل أمس، صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الذي يقوم بزيارة دولة إلى دولة الإمارات.

