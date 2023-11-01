رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة وجلالة الملك عبدالله الثاني، حرصهما على البناء على الأسس والروابط المتينة التي تجمع البلدين لتحقيق مزيد من التطور في علاقاتهما الثنائية خلال المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أن الحزمة المتنوعة من مشروعات التعاون التي أعلنها البلدان خلال الزيارة تحقق نقلة نوعية كبرى في الشراكة التنموية الطموحة بين الإمارات والأردن بما يعود بالخير والنماء على البلدين.

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