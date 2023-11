رئيس مجلس إدارة الغرف يتوقع نمو اقتصاد دبي 5 % العام المقبل

وأكد أن هذه الثقة عززت مكانة دبي، وبات من الواضح الاهتمام المتنامي من قبل قطاعات الأعمال المختلفة في شتى أنحاء العالم، بالتوسع فيها وعبرها، وقال: منتدى دبي للأعمال في صورته الجديدة بحضور 1500 شخص، منهم أكثر من 40 % جاؤوا من الخارج، يؤكد دورنا في ربط العالم بدبي والمنطقة.

فالحضور الكبير من المستثمرين وأصحاب القرار في هذا المنتدى، يدل على مكانة دبي بالنسبة للشركات العالمية، فهم يؤمنون أن دبي تعتبر أفضل مكان لتأسيس شركاتهم، والانطلاق إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وحتى أوروبا.

وأضاف: كثير من الشركات الأوروبية نقلت مراكزها إلى دبي، لما تقدمه من ظروف مناسبة لنمو الأعمال، وبالتالي، فعدد الشركات القادمة إلى السوق مؤشر ثقة بسياسات واستراتيجيات دبي. وحول منصة «ديل هب» خلال منتدى الأعمال، أفاد الغرير بأن الهدف منها الإعلان عن بعض الشراكات التي تم الاتفاق عليها خلال الأشهر الماضية، ولنعلن أن هذا المؤتمر ليس فكرياً فقط، بل عملي من خلال عقد الشراكات مع الخارج.

وأشار إلى أن عدد الشركات التي وقعت اتفاقيات خلال هذا المؤتمر، وصل إلى 20 شركة، معظمها مع شركات خارجية.

