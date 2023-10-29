رئيس الدولة ونائباه وسلطان والحكام يعزّون ملك البحرين

، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقيات تعزية إلى أخيهم عاهل البحرين.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تعزية مماثلة إلى الملك... headtopics.com

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رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة'حفظه الله' برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. اقرأ أكثر ⮕

وام حتى الساعةأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / فيما يلي عناوين أهم الأخبار التي بثتها (وام) حتى الساعة:.- رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.- رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمان.- رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجار. اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجارأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' ، برقية تعزية إلى فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، في ضحايا انفجار منجم كوستينكو الذي تعرضت له منطقة كاراجاندا في جمهورية كازاخستان ، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين. اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا انفجار منجمموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕