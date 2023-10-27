رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني

أبوظبي في 27 أكتوبر / وام / تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا..بحثا خلاله تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.

كما بحث سموه والرئيس الأوكراني خلال الاتصال مستجدات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها خاصة على المستويين الإنساني والاقتصادي. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وأهمية تكثيف المساعي والجهود المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي لما فيه مصلحة شعوب العالم أجمع وتعاونها وتنميتها.

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رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أذربيجانأبوظبي في 27 أكتوبر / وام / تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان..تناول علاقات البلدين وفرص تعزيز التعاون وتنويع آفاقه بما يحقق تطلعات البلدين نحو التقدم والتنمية والازدهار. اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أذربيجانتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

محمد بن زايد ورئيس أذربيجان يبحثان تعزيز التعاون وتنويع آفاقهتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم اتصالاً هاتفياً من إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان.. اقرأ أكثر ⮕

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رئيس الدولة والرئيس الأوكراني يبحثان هاتفياً علاقات التعاون ومستجدات الأزمة الأوكرانيةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة و نائباه يعزون الرئيس الصيني في وفاة رئيس الوزراء السابقأبوظبي في 27 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، برقية تعزية إلى فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في وفاة لي كه تشيانغ رئيس الوزراء الصيني السابق. اقرأ أكثر ⮕