رئيس «النواب الأمريكي»: دعم إسرائيل يتعين أن يتصدر أجندة أمننا القومي

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد مايك جونسون، إنه يتوقع اتخاذ إجراء في المجلس هذا الأسبوع لطرح مشروع قانون تمويل لدعم إسرائيل بصورة منفردة، على الرغم من أن الرئيس جو بايدن يسعى للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار لإسرائيل وأوكرانيا مجتمعتين.

وقال جونسون في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأحد: «سنطرح مشروع قانون منفرد لتمويل إسرائيل هذا الأسبوع في مجلس النواب»، مضيفاً أنه يعتقد أن هذا الإجراء سيحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأن الجمهوريين سيدعمون إجراءً مماثلاً في مجلس الشيوخ، وأوضح أن ذلك الدعم يتعين أن يتصدر أجندة الأمن القومي الأمريكي.

وطالب بايدن الكونغرس بالموافقة على مخصصات تكميلية بقيمة 106 مليارات دولار، مع تخصيص الجزء الأكبر منها لتعزيز دفاعات أوكرانيا ضد روسيا، والباقي مقسم بين إسرائيل ومنطقة المحيط الهادي والهندي، وإنفاذ قوانين الهجرة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. headtopics.com

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