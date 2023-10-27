رئيس الدولة ونائباه يعزون الرئيس الصيني في وفاة رئيس الوزراء السابق

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في وفاة لي كه تشيانغ رئيس الوزراء الصيني السابق.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ.

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رئيس الدولة و نائباه يعزون الرئيس الصيني في وفاة رئيس الوزراء السابقأبوظبي في 27 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، برقية تعزية إلى فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في وفاة لي كه تشيانغ رئيس الوزراء الصيني السابق. اقرأ أكثر ⮕

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وفاة رئيس الوزراء الصيني السابق لي كه تشيانغ بأزمة قلبيةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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