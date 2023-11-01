رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: لقد أخفقنا

فيما ترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف مكثف على القطاع وعمليات برية توسعت منذ مساء الجمعة، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 8796 شخصاً، معظمهم مدنيون، وبينهم 3648 طفلاً، حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة.بعد بدء توافد العشرات من حاملي الجنسيات الأجنبية، اليوم الأربعاء، من جنوب غزة حيث تجمعوا إلى معبر رفح الحدودي مع مصر، تكشفت تفاصيل جديدة حول الاتفاق ...بعد الغارات الإسرائيلية العنيفة التي شهدها مخيم جباليا شمال قطاع غزة أمس، أعلنت حركة حماس مقتل 7 أسرى في تلك الغارات.وأشارت كتائب القسام، الجناح ...
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WAMNEWS: محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس الوزراء رئيس الحكومة الانتقالية في تشاد للمشاركة في 'COP28'أبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 'رعاه الله'، دعوة إلى معالي صالح كبزابو رئيس الوزراء رئيس الحكومة الانتقالية في جمهورية تشاد، للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها الدولة...
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