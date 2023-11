رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: لقد أخفقنا

فيما ترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف مكثف على القطاع وعمليات برية توسعت منذ مساء الجمعة، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 8796 شخصاً، معظمهم مدنيون، وبينهم 3648 طفلاً، حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة.بعد بدء توافد العشرات من حاملي الجنسيات الأجنبية، اليوم الأربعاء، من جنوب غزة حيث تجمعوا إلى معبر رفح الحدودي مع مصر، تكشفت تفاصيل جديدة حول الاتفاق ...بعد الغارات الإسرائيلية العنيفة التي شهدها مخيم جباليا شمال قطاع غزة أمس، أعلنت حركة حماس مقتل 7 أسرى في تلك الغارات.وأشارت كتائب القسام، الجناح ...

ALARABIYA_BRK: القسام تبث فيديو من أسيرات إسرائيليات إلى نتنياهو: 'موقفك يعني أنك تريد قتلنا'بثت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، الاثنين، رسالة مصورة لأسيرات إسرائيليات موجهة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.وفي الفيديو، قالت ا

ALKHALEEJ: «حماس» تنفي الرواية الإسرائيلية بتحرير مجندة من قبضتهانفت حركة «حماس» الفلسطينية، الثلاثاء، رسمياً الرواية الإسرائيلية بتحرير مجندة من قبضتها، كما أعلنت

ALKHALEEJ: مقتل 5 فلسطينيين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في جنينبالفيديو| مقتل 5 فلسطينيين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

ALKHALEEJ: «الكلب الأكثر شجاعة» في تركمانستان تابع للاستخباراتحصل كلب تابع لوزارة الأمن الوطني (الاستخبارات) في تركمانستان على لقب «الكلب الأكثر شجاعة لهذه السنة» في مسابقة

ALKHALEEJ: محمد بن راشد يدعو رئيس الوزراء رئيس الحكومة الانتقالية في تشاد للمشاركة في «COP28»بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، دعوة إلى صالح كبزابو رئيس الوزراء رئيس الحكومة الانتقالية في جمهورية تشاد، للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)...

WAMNEWS: محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس الوزراء رئيس الحكومة الانتقالية في تشاد للمشاركة في 'COP28'أبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 'رعاه الله'، دعوة إلى معالي صالح كبزابو رئيس الوزراء رئيس الحكومة الانتقالية في جمهورية تشاد، للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها الدولة...

