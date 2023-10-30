رئيس 'COP28': تضافر وتوحيد جهود العالم ضروري لتحقيق الإنجازات المناخية المنشودة في دبي

- سلطان الجابر:- لدينا الإرادة والخبرة والعزيمة وعلينا أن نتحلى بالمسؤولية لنحقق النجاحات المنشودة خلال "COP28" في دبي.- علينا أن نوحد جهودنا حول العمل المناخي للمحافظة على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.- أكثر من 20 شركة للنفط والغاز استجابت لدعوتنا لخفض انبعاثات الميثان إلى "صافٍ صفري" بحلول 2030، وهي في تزايد مستمر.- على العالم الوفاء بتعهداته بتوفير مبلغ 100 مليار دولار من التمويل المناخي ونشيد بجهود ألمانيا وكندا في هذا المجال لكن الوفاء بذلك لم يتأكد بعد.

وجدد معاليه التأكيد على ضرورة تقديم استجابة حاسمة وفعالة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتصحيح مسار العمل العالمي الهادف لتحقيقها، مشيراً إلى أن مجالات التركيز الرئيسية تتضمن تحقيق نتائج قوية في مجال "التخفيف"، والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن "التكيف"، وحلول رائدة في مجال "التمويل"، بما يشمل تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، والوفاء خلال "COP28" في دبي بالتعهدات التي تمت في مؤتمر "COP27" في شرم الشيخ.

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