ذياب بن محمد يؤكد أهمية تمكين الشباب في المنطقة العربية

وزار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مقر مركز شباب عُمان. واطّلع سموه على مختلف أقسام ومرافق وخدمات المركز، واطلع على مختلف مشاريعه القائمة وخططه المستقبلية لتمكين الشباب وبناء قدراته. وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد، أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات والمرافق المعنية بتمكين وإشراك الشباب في المنطقة العربية، وبالأخص المراكز الشبابية الإبداعية لتعمل كوجهات حاضنة للابتكار وتقديم الحلول الشبابية المبتكرة.
وقال سموه، إن الاهتمام بالشباب وتقديم الدعم لهم يحظى باهتمام قيادتي البلدين باعتبارهم المحرك الرئيس للتنمية والبناء والتقدم. وأشاد سموه، بمستوى ونوعية البرامج والخدمات التي يقدمها مركز شباب عمان، والبيئة الإبداعية التي يوفرها المركز.
وحضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للقطارات، اجتماعاً لمجلس إدارة شركة عُمان والاتحاد للقطارات، المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية التي تربط بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان وذلك في العاصمة مسقط. واستعرض المجلس في اجتماعه الإنجازات الناجحة التي تحققت حتى الآن، إضافة إلى الجهود المبذولة لتسريع وتيرة إتمام الأعمال التحضيرية، والانتهاء من خطة العمل لتنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية بين البلدين الشقيقين.
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WAMNEWS: ذياب بن محمد بن زايد يزور مركز شباب عُمانhttps://wam.ae/ar/details/1395303216725
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