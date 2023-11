ذياب بن محمد يؤكد أهمية تمكين الشباب في المنطقة العربية

وزار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مقر مركز شباب عُمان. واطّلع سموه على مختلف أقسام ومرافق وخدمات المركز، واطلع على مختلف مشاريعه القائمة وخططه المستقبلية لتمكين الشباب وبناء قدراته. وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد، أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات والمرافق المعنية بتمكين وإشراك الشباب في المنطقة العربية، وبالأخص المراكز الشبابية الإبداعية لتعمل كوجهات حاضنة للابتكار وتقديم الحلول الشبابية المبتكرة.

وقال سموه، إن الاهتمام بالشباب وتقديم الدعم لهم يحظى باهتمام قيادتي البلدين باعتبارهم المحرك الرئيس للتنمية والبناء والتقدم. وأشاد سموه، بمستوى ونوعية البرامج والخدمات التي يقدمها مركز شباب عمان، والبيئة الإبداعية التي يوفرها المركز.

وحضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للقطارات، اجتماعاً لمجلس إدارة شركة عُمان والاتحاد للقطارات، المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية التي تربط بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان وذلك في العاصمة مسقط. واستعرض المجلس في اجتماعه الإنجازات الناجحة التي تحققت حتى الآن، إضافة إلى الجهود المبذولة لتسريع وتيرة إتمام الأعمال التحضيرية، والانتهاء من خطة العمل لتنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية بين البلدين الشقيقين.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: ذياب بن محمد بن زايد يلتقي ذي يزن بن هيثم في مسقطالتقى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي، الأربعاء...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: ذياب بن محمد يلتقي ذي يزن بن هيثم في مسقطhttps://wam.ae/ar/details/1395303216701

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: محمد بن زايد: بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومحمد بن سلمان تواصل السعودية التنمية والازدهارقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله": "محمد_بن_زايد: تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ذياب بن محمد يحضر اجتماع مجلس إدارة شركة عُمان والاتحاد للقطارات بمسقطحضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للقطارات، اجتماعاً لمجلس إدارة شركة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: ذياب بن محمد بن زايد يزور مركز شباب عُمانhttps://wam.ae/ar/details/1395303216725

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: محمد بن راشد: طموحاتنا في قطاع الفضاء مستمرة ورعايتنا لرواد الفضاء الشباب ستتزايدقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأربعاء، في تغريدة عبر منصة "إكس": خلال استقبال رواد الفضاء الإماراتيين وأعضاء فريق "طموح زايد 2" في مركز محمد بن راشد للفضاء ... اطلعت على البرامج التدريبية لرائدي الفضاء الجديديْن محمد الملا وفاطمة المطروشي .. والبرامج القادمة ضمن المركز ..

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕