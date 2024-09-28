ذياب بن محمد يشارك في محاضرة عن التكنولوجيا الخضراء

ذياب بن محمد والمحاضر تشارلز ليو. وامشهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، محاضرة بعنوان «التكنولوجيا الخضراء: الطريق نحو مستقبل مستدام» التي استضافها مجلس محمد بن زايد في مقره في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وذلك في إطار الاحتفاء بمرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، والتي ألقاها المدير المؤسس لـ«مركز الصين والعالم» في جامعة سيتي في ماكاو، تشارلز ليو.

وركزت المحاضرة على التكنولوجيا الخضراء كونها وسيلة للانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتقنيات الجديدة من أجل مستقبل مستدام. وأضاف المحاضر أنه نتيجة لذلك، أصبحت الطاقة الشمسية أرخص من الفحم بكلفة أقل بنسبة 90% مما كانت عليه قبل 10 سنوات، ما جعلها متاحة للجميع. وبحلول عام 2028، من المتوقع أن تسهم الصين بنحو 60% من الطاقة المتجددة العالمية، وتأمل أن تسهم في جعل الطاقة الخضراء أقل كلفة وأكثر انتشاراً في العالم.

ذياب بن محمد، التكنولوجيا الخضراء، الصين، أبوظبي،

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