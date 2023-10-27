ذياب بن محمد بن زايد يشهد تخريج دفعة 'قادة اليوم للغد 2023' بكليات التقنية العليا

أبوظبي في 27 أكتوبر / وام / حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة حفل كليات التقنية العليا لتخريج دفعة “قادة اليوم للغد 2023” والتي تضم كوكبة جديدة من خريجي وخريجات الكليات على مستوى أبوظبي والعين والظفرة (إمارة أبوظبي) من برامج البكالوريوس في تخصصات الهندسة والعلوم الصحية وعلوم الكمبيوتر والمعلومات، والإعلام التطبيقي وإدارة الأعمال والتربية وعددهم (899) خريجاً وخريجة وشهد توزيع الشهادات على الخريجين والخريجات.

ثم ألقى سعادة الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، كلمة باسم مجلس أمناء الكليات عبر فيها عن أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، على الدعم المستمر لمسيرة الكليات وكل ما من شأنه تعزيز دورها في إعداد الكفاءات الوطنية وفق التطلعات والطموحات المستقبلية.

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ذياب بن محمد بن زايد يشهد تخريج دفعة «قادة اليوم للغد 2023» في كليات التقنية العلياحضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، حفل كليات التقنية العليا لتخريج دفعة «قادة اليوم للغد 2023»، والتي تضم كوكبة جديدة من خريجي وخريجات الكليات على مستوى أبوظبي والعين والظفرة (إمارة أبوظبي)، من برامج البكالوريوس في تخصصات الهندسة والعلوم الصحية وعلوم الكمبيوتر والمعلومات، والإعلام... اقرأ أكثر ⮕

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