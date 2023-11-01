ذياب بن محمد يلتقي ذي يزن بن هيثم في مسقط

وجرى خلال اللقاء، بحث جوانب التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وبشكل خاص تمكين الشباب وبناء القدرات وتبادل الخبرات والتجارب لدعم مسيرة تطور الشباب الإماراتي والعماني. حضر المقابلة من الجانب الإماراتي، كل من معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير دولة الإمارات لدى سلطنة عمان، وعدد من المسؤولين الإماراتيين.

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