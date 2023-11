دي بور: لا تغييرات جذرية بعد السقوط أمام خورفكان

ويدخل فخر أبوظبي الموقعة قادما من خسارةٍ صادمةٍ بنتيجة 4-2 أمام خورفكان (النسور) ضمن منافسات الجولة الماضية. واستدرك المدرب الهولندي، "لكننا سنعمل على تطوير الجانب الذهني لدى لاعبينا لأن عنصر الاستمرارية هو كل ما ينقصنا حاليا. أنا واثقٌ جدا من أننا سنتحسن بشكلٍ ملحوظٍ في المستقبل القريب".

ولم يكتفِ دي بور بالإشادة بمجهود ميراليم بيانيتش في خط وسط الملك، بل أشار أيضا إلى ما يتمتع به الخصم من "انضباطٍ دفاعيٍ هائل". وأعلن دي بور استمرار غياب كلٍ من أبوبكر كامارا وعمر تراوري "لعدم تعافيهما من الإصابة"، متوقعا عودتهما أمام الوحدة (أصحاب السعادة) في إياب الدور ربع النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

