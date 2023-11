دي بروين يقترب من العودة لمانشستر سيتي

وقال البلجيكي (32 عاماً): «سأخضع لفحص أشعة مهم جداً الأسبوع المقبل ثم سنعرف كيفية تعافي الإصابة، كل شيء يسير وفق الجدول وأشعر فعلاً بأنني أتحسن. من الضروري جداً أن أتعافى 100 في المئة لأنه كان هناك الكثير من التصدعات وهذه الأوتار يمكن أن تتمزق في أي وقت. كانت كما نقول على الورق مثل منشفة مطبخ مبللة. في النهاية، خضعت لصيانة بعد 700 مباراة في مسيرتي كما هي حال السيارة عندما تحتاج لصيانة».

وخرج دي بروين مصاباً أمام إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، ويعتقد أن التوتر بسبب النهائي ضاعف المشكلة وقال: «تعرضت لضغوط كبيرة في ذلك النهائي وبسبب هذه التحركات اتسع حجم التصدع لكن كان النهائي يستحق».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: تيري وأوبي ميكيل يكشفان سر بكاء محمد صلاح وغضب دي بروينكشف كابتن تشيلسي السابق جون تيري ولاعب وسط الفريق السابق جون أوبي ميكيل عن كواليس ما حصل في تشيلسي في حقبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ليس ريال مدريد ومانشستر سيتي.. تعرف إلى أفضل فريق أوروبي هذا الموسممن هو أفضل فريق أوروبي هذا الموسم ؟ ليس ريال مدريد أو برشلونة ومانشستر سيتي، بل فنربغشة التركي بقيادة نجم مانشستر سيتي وإنتر ميلان السابق البوسني إيدين دزيكو

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: دي بور: انتظر من لاعبي الجزيرة ردة فعل قوية أمام الشارقةتمنى الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة ان يظهر فريقه ردة فعل قوية أمام الشارقة في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ليما وأحمد حمدان نجوم «سبورت فور أوول»توج أيقونة الوصل ولاعب منتخب الإمارات الوطني فابيو دي ليما بكأس سبورت فور أوول

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «ملك الكرة الذهبية» يريد الاستمتاع باللعب مع الأرجنتينفاز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة ليمدد رقمه القياسي بعد تفوقه على النرويجي إرلينج هالاند أفضل لاعب في أوروبا والفائز بالثلاثية مع مانشستر سيتي...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مساعدة روبيرت دي نيرو السابقة تطالبه بتعويض 12 مليون دولاردخل الممثل الأمريكي روبيرت دي نيرو في معركة قضائية مع مساعدته السابقة، التي تطالبه بتعويض بقيمة 12 مليون دولار عن سوء معاملته لها.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕