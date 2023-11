ديوان المحاسبة يشارك في الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول الخليج

وبحث الاجتماع، الذي ترأسه معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية العُماني، العديد من الموضوعات الاستراتيجية التي تساهم في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في دول مجلس التعاون، كما تناول التجربة الإماراتية في مجال تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية.

