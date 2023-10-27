دول الاتحاد الأوروبي تؤيد مساعدات جديدة لأوكرانيا والمجر وسلوفاكيا تتحفظان

(من اليسار) أورسولا فون دير لاين وشولتز والرئيس الروماني وماكرون ورئيس الوزراء الكرواتي يتحدثون قبل الجلسة الختامية لقمة الاتحاد الأوروبي. أ.ف.بأيد معظم زعماء الاتحاد الأوروبي أمس منح دعم مالي إضافي لأوكرانيا في حربها مع روسيا، لكن المجر وسلوفاكيا أبدتا تحفظات، وذلك قبل قرار يتعين على التكتل اتخاذه بالإجماع في ديسمبر. يأتي ذلك فيما اتهمت روسيا أوكرانيا أمس بشنّ هجوم بمسيرّات على محطة للطاقة النووية في منطقة كورسك الروسية الحدودية، دون التسبب في أضرار أو زيادة في النشاط الإشعاعي.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار في محادثات زعماء الاتحاد الأوروبي حول الموضوع في بروكسل «هناك وجهة نظر قوية تقول إننا بحاجة إلى أموال إضافية لأوكرانيا، ويكاد يكون هناك إجماع على ذلك.. لكن لا يوجد اتفاق يذكر على مصدر توفير هذه الأموال».

وبالإضافة إلى تزويد أوكرانيا بالمال والسلاح، فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات على روسيا. وتهدف القمة في بروكسل إلى تسليط الضوء على دعم الاتحاد المستمر لكييف حتى مع اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط. لكن المجر انتقدت بصراحة هذه السياسة، ويبدو أن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيستو انضم إلى المعسكر المجري. headtopics.com

وأردف قائلاً «الأوكرانيون لن ينتصروا في ساحة المعركة». وأظهرت لقطات من بداية القمة أنه كان يقف بمفرده بينما حيا زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرون بعضهم البعض عند وصولهم إلى غرفة المناقشات.

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