دوكاب توسع تواجدها العالمي في أنغولا بمشروع لتطوير البنية التحتية الكهربائية والاتصالات

وتعد هذه الاتفاقية أول دخول لـ دوكاب إلى أنغولا، مما يؤكد التزام المجموعة بمواصلة توسيع رقعة تواجدها العالمي، حيث تورد بالفعل منتجاتها التي تحمل شعار "صنع في الإمارات" إلى 15 دولة في أفريقيا، وهو ما يعادل نحو 27% من إجمالي أعمالها على مستوى العالم، أي ما يصل إلى أكثر من ربع أعمالها للقارة الأفريقية، وأكد محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: "تلتزم دوكاب بتوفير حلول متكاملة ومنتجات ذات جودة ونوعية عالية، وتسعى نحو دفع النمو والتقدم في جميع أنحاء العالم، خاصة في القارة...

من ناحية أخرى، أوضح تشارلز ميلاغوي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في دوكاب، أن المجموعة ستوفر لقطاع البنية التحتية والاتصالات في أنغولا حلول متكاملة وكابلات عالية الجودة، تم تصنيعها من مصادر طاقة نظيفة، وهي الطاقة الكهرومائية، وهو ما يؤكد على حرص دوكاب لدعم جهود الاستدامة على المستوى العالمي، وخاصة في القارة الأفريقية بما يدفع لنموها وتطورها، وذلك بجانب جهودها في تطوير وتصنيع الكابلات وفقا لمعايير عالمية وبناء على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما يجعل عمليات التصنيع بأكملها صديقة...

أنغولا، مما يضيف سوقًا أفريقية أخرى إلى محفظتها. وتعد المجموعة رائدة في قطاع التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تنتج منتجات متقدمة وعالية الجودة، الأمر الذي شجعنا على التعاون مع دوكاب، والعمل معها عن كثب للعب دور مهم في الدفع قدما نحو المزيد من التطور والازدهار في أنغولا بشكل خاص وأفريقيا بشكل عام".

وبموجب شروط مذكرة التفاهم الجديدة، من المقرر أن تقوم مجموعة دوكاب بتوفير ما يقرب من 400 كيلومتر من خطوط نقل 220 كيلو فولت للمساعدة في نقل الكهرباء في أنغولا. ومن المقرر أن تقوم مجموعة دوكاب بتوفير ما يقرب من 2000 كيلومتر من خطوط النقل الهوائية، إلى جانب كابلات الجهد العالي والمتوسطة والمنخفضة (HV/MV/LV) لقطاع الطاقة الأنغولي المزدهر، فيما يتم توليد الطاقة المنقولة عبر هذه الخطوط في محطات ماتالا، وجوف، وكامبابي ولوكا للطاقة الكهرومائية.

