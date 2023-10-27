دور بارز للمدارس بالإمارات في تعزيز مفاهيم الاستدامة وزيادة الوعي البيئي

أبوظبي في 27 أكتوبر / وام / كشفت لي شين جو خبيرة منهاج تدريس اللغة الصينية في الإمارات، عن أن مشروع 100 مدرسة لتعليم اللغة الصينية في مدارس الدولة تبنى مبادرة لدمج مفاهيم الاستدامة ضمن المادة التدريسية للطلاب وذلك في سياق الاستعدادات لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف "COP28" الذي سيعقد في مدينة إكسبو دبي نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وتأتي مبادرات تعزيز الوعي البيئي في صفوف طلبة مدارس الدولة في إطار خارطة طريق شراكة التعليم الأخضر التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في شهر أبريل الماضي استعداداً لاستضافة الدولة لمؤتمر المناخ COP28، والتي تضمنت تعزيز دور التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتضمين أجندة المناخ في المنظومة التعليمية في الدولة، وركزت على عدة مستهدفات بيئية ومناخية تسعى الوزارة إلى تحقيقها قبل انطلاق المؤتمر.

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