دوري أدنوك للمحترفين..عودة العين للصدارة ورباعية خورفكان أبرز مشاهد الجولة السادسة

وأصبح كل من شباب الأهلي، والوصل “14 نقطة” أقرب ملاحقي العين على الصدارة، وذلك بعد فوز الأخير على حتا 5-0 بالجولة ذاتها، وهو الفوز الأكبر للوصل في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين.وأعرب الهولندي الفريد شرودر المدير الفني لفريق العين عن سعادته باستعادة فريقه للصدارة.وقال المدرب " قدم اللاعبين أداء جيدا وأظهروا قوتهم خاصة بعد حالة الطرد التي تعرض لها اللاعب بندر الأحبابي، الأمر الذي يظهر مدى احترافية اللاعبين في التعامل مع حالات المباراة".

وشهدت مباريات الجولة التي أقيمت مباراياتها على مدار يومين، تحقيق أصحاب الأرض الفوز في 4 مواجهات، وهي الوحدة على كلباء 2-1، والعين على الإمارات 3-1، وخورفكان على الجزيرة 4-2، والشارقة على بني ياس 5-0، وانتهت مباراتان بالتعادل “البطائح أمام عجمان 1-1”، و" شباب الأهلي أمام النصر 3-3".وشهدت الجولة تسجيل 31 هدفا بمتوسط 4.4 هدف في المباراة الواحدة، وكانت أكثر المباريات تهديفا هي فوز خورفكان على الجزيرة4-2، وتعادل شباب الأهلي مع النصر 3-3، بينما كانت أقلها تعادل البطائح مع عجمان 1-1.

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