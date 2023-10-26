دوري أبطال أوروبا.. 4 فرق تحتفظ بالعلامة الكاملة وهالاند يحطم رقمي بوشكاش ومبابي

وأوضح جوارديولا "النتيجة جيدة ، حصدنا 9 نقاط من 9 نقاط متاحة" في إشارة لفوز الفريق في أول 3 مباريات بالمجموعة السابعة في البطولة ليحافظ على العلامة الكاملة في بداية رحلة الدفاع عن لقب دوري الأبطال. وقال: "كانت لدينا فرص أخرى، ولكننا قدمنا مباراة جيدة بالفعل. كان بإمكاننا تسجيل مزيد من الأهداف. ولكن من المهم أيضا أن تكون لديك القدرة على صناعة الفرص".

وشهدت الجولة العديد من الأرقام القياسية منها بعض الأرقام لبايرن ميونخ الألماني حيث حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ37 على التوالي في دور المجموعات بدوري الأبطال، كما حقق الفريق الفوز في آخر 16 مباراة خاضها بدور المجموعات لدوري الأبطال، وهو رقم قياسي آخر للبطولة. ومع فوزه 2-1 على شاختار دونيتسك الأوكراني في المجموعة الثامنة مساء أمس، رفع برشلونة الإسباني رصيده من الانتصارات في تاريخ دوري الأبطال إلى 200 انتصار ليصبح ثالث فريق يصل إلى هذا الحاجز على مدار تاريخ البطولة.

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