دوري السوبر الأفريقي .. تألق الثلاثي العربي والتهديف المتوسط أبرز مشاهد ربع النهائي

وشهدت النسخة الافتتاحية للبطولة نجاحا تاما بنسبة 100 % للفرق العربية في ضربة البداية، حيث تأهلت الفرق الثلاثة التي خاضت هذه النسخة من الدور ربع النهائي إلى نصف النهائي، فيما تبقى ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي فقط من بين جميع الفرق الخمسة الأخرى التي خاضت البطولة.

وبرغم فوز الترجي على مازيمبي الكونغولي 3-0 والوداد البيضاوي على إنييمبا النيجيري 3-0 في إياب ربع النهائي أمس الخميس، كانت الحصيلة التهديفية المتوسطة من أبرز سمات الدور ربع النهائي للبطولة.وخلال جولة الإياب، شهدت المباريات الأربع 8 أهداف فقط، في ظل تعادل الأهلي المصري مع سيمبا التنزاني 1-1 وصن داونز مع بترو أتلتيكو الأنجولي سلبيا.

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الترجي يقسو على مازيمبي بثلاثية ويبلغ قبل نهائي دوري السوبر الأفريقيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

تأهل الترجي التونسي والوداد المغربي لنصف نهائي دوري السوبر الأفريقيتونس - الدار البيضاء في 26 أكتوبر / وام / أكمل الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، بفوز الأول على مازيمبي الكونغولي 3-0 والثاني على إنييمبا النيجيري بالنتيجة نفسها اليوم الخميس في إياب الدور ربع النهائي للبطولة. اقرأ أكثر ⮕

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