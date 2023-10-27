دراسة تتوقع زيادة بنسبة 50% في وفيات السكتة الدماغية وتكشف الأسباب

توقعت دراسة طبية حديثة زيادة الوفيات الناجمة عن السكتات الدماغية في جميع أنحاء العالم، بنسبة تقارب 50 في المئة بحلول عام 2050.

وتوقعت الدراسة، المنشورة على مجلة لانسيت، أن تزيد الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية من 6.6 ملايين في 2020، إلى 9.7 ملايين عام 2050، وفقا لقناة الحرة. وقالت المجلة إن السكتة الدماغية هي السبب الرئيسي الثاني للوفاة، والسبب الرئيسي الثالث للإعاقة، والسبب الرئيسي للخرف في جميع أنحاء العالم.

وتقدر الدراسة التكاليف المباشرة (أي العلاج وإعادة التأهيل) وغير المباشرة للسكتة الدماغية على مستوى العالم بما يزيد على 891 مليار دولار سنويا. وتتزايد الإصابات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وكذلك بين الشباب ومتوسطي العمر (أي الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما) على مستوى العالم بشكل متساو في البلدان مرتفعة ومنخفضة ومتوسطة الدخل. headtopics.com

وأشارت الدراسة إلى عوامل عدة تساهم في ارتفاع عبء السكتة الدماغية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، منها عدم اكتشاف حالات ارتفاع ضغط الدم، وسوء الخدمات الصحية، وعدم الوقاية، وتلوث الهواء، وأنماط الحياة غير الصحية (مثل سوء التغذية، والتدخين، والسمنة).

ودعت الدراسة، التي أعدها عشرات الباحثين حول العالم، إلى "حلول عملية"، من بينها زيادة إجراءات الرصد والتقييم وتقديم الخدمات وتنفيذ استراتيجيات وقائية متكاملة على مستوى السكان، وعلى المستوى الفردي للأشخاص المعرضين لخطر متزايد للإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية، مع التركيز على الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم، ومكافحته. headtopics.com

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