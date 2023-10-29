دراسة: منصة تويتش «جنة المفترسين» لا توفر الحماية للمستخدمين الصغار

أظهرت دراسة علمية أن منصة البث المباشر تويتش التابعة لشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة أمازون تمثل خطورة على الأطفال بسبب سماحها لهم «بالتفاعل مع بالغين غرباء عنهم ومنصات جمع التبرعات بعيداً عن رقابة الآباءوقال الباحثون في الدراسة التي عرضت خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لطب الأطفال إن «جزءاً كبيراً من المستخدمين المراهقين لمنصة تويتش مستعدون للكشف عن معلوماتهم الشخصية رغم أنهم لا يعرفون شيئاً عمن يمكن أن يصل إلى هذه المعلوماتوأضافت الدراسة، التي حللت مشاركات 100 مستخدم...

7 مليون متابع يذكرون أسماءهم بنسبة 47% من وقت البث، ويحددون مكانهم بنسبة 50% من الوقت، في حين يمكن للمشاهدين التبرع بالأموال لنحو 37% من مقدمي البثوأضاف الباحثون أن المناقشات احتوت على تفاصيل شخصية بنسبة 11% من وقت البث، وخاصة مقدمي البث الذين يحاولون التقرب من المشاهدين ويناقشون بشكل دقيق الأماكن التي يتردد عليها المشاهدون، مشيرين إلى أن الأمر يستغرق ما بين 12 ثانية و5 دقائق للعثور على متابعين أطفال في كل فئة من فئات الألعابوقال فريق الباحثين بقيادة الدكتور روث ميلانيك إنه على الآباء...

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