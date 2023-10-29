دراسة علمية تفسّر كيف يفهم الكبار كلام الأطفال

كشفت دراسة علمية حديثة عن الكيفية التي يتمكن بها الكبار من فهم كلام الأطفال عندما يبدؤون التحدث لأول مرة بمفرداتهم المحدودة.

وكان أداء النماذج التي تعتمد على الأصوات الفعلية التي يصدرها الأطفال في كلامهم فقط، ضعيفاً نسبياً في التنبؤ بما يعتقد الكبار أن الأطفال يقولونه. وقال روجر ليفي، أستاذ الدماغ والعلوم المعرفية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: «إن الشخص البالغ الذي يتمتع بخبرة كبيرة في الاستماع يستخدم آليات متطورة للغاية لفهم اللغة، وهذا هو بوضوح ما يكمن وراء القدرة على فهم ما يقوله الأطفال الصغار».

كانت العديد من الدراسات السابقة قد بحثت كيفية تعلم الأطفال التحدث، لكنَّ الباحثين أرادوا قلب السؤال ودراسة كيفية تفسير البالغين لما يقوله الأطفال. وفي هذه الدراسة، اكتشف الباحثون ما إذا كان بإمكان البالغين أيضاً تطبيق هذه التقنية لتحليل العبارات التي غالباً ما تبدو غير منطقية، والتي يصدرها الأطفال الذين يتعلمون التحدث. headtopics.com

واستخدم الباحثون مجموعات بيانات أخرى للغة الأطفال (تضمنت نحو 18 مليون كلمة منطوقة) لتدريب نماذج اللغة الحسابية للتنبؤ بالكلمات التي كان الأطفال يقولونها في مجموعة البيانات الأصلية، بناءً على النسخ الصوتي.

وأخذت بعض النماذج في الاعتبار كلمة واحدة أو كلمتين منطوقتين قبل الكلمة المستهدفة، في حين سُمح للنماذج الأخرى بتحليل ما يصل إلى 20 كلمة سابقة في التبادل.

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