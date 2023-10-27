دخول أول فريق طبي إلى غزة منذ بدء الحرب

دخل فريق طبي من الصليب الأحمر، اليوم الجمعة، قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على القطاع المحاصر.

وقالت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوكالة فرانس برس: "نعم هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها ستة أفراد من طاقم طبي وأربعة متخصصين من اللجنة إلى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، ورافقت الوفد ست شاحنات مساعدات".

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