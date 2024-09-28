دبي: مدينة رائدة في الابتكار ومحوراً للاستدامة

تُعدّ إمارة دبي حاضنة لل ابتكار ات في عالم يزداد اعتماداً على ال تقنية يوماً بعد يوم. وتلتزم دبي بتعزيز اقتصادها ليشمل قطاعات التمويل والتجارة والسياحة وغيرها، ما يجعلها المدينة الأكثر تنوعاً اقتصادياً في منطقة الخليج العربي. وتعد الإمارة وجهة سفر رئيسية، فقد وصل عدد السياح في دبي عام 2023 إلى 17.15 مليون زائر. ليس هذا فحسب، وإنما هي أيضاً بوابة الشركات العالمية التي تتطلع إلى المشاركة في سوق الشرق الأوسط.

وعلى مدى أكثر من عقدين، تعرّفت شركة جيتا للخدمات التجارية المحدودة عن كثب على قصة نمو دبي وازدهارها المدعومين بمبادرات الإمارة الاستراتيجية في مجالي التقنية والاستدامة. ويعكس تركيزنا على تسهيل مشاركة الشركات التايوانية في معرض «ويتيكس» مدى التزامنا بتسليط الضوء على القفزات التي تحققها تايوان وحرصنا على توطيد التعاون الدولي. ونحتفي هذا العام بمشاركة معهد بحوث تنمية التجارة لأول مرة في المعرض للتعريف بحلوله المتقدمة في مجال تنقية المياه لمواجهة التحديات المتعلقة بصحة الناس.

وستبني دورة هذا العام من المعرض التي تُعقد من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 على الزخم الذي حققته الدورات السابقة من «ويتيكس». ويوفر المعرض فرصة فريدة أمام الشركات للتواصل بشكل مباشر مع المسؤولين الحكوميين ورواد القطاع، والتعرّف على الأفكار التي من شأنها تشكيل استراتيجياتهم ومواكبة السوق التنافسي المطرد. ويتيح التركيز على الجلسات والندوات النقاشية خلال المعرض للمشاركين استكشاف أحدث التوجهات والابتكارات، وتعزيز فهمهم لعالمنا المتطور بسرعة كبيرة.

دبي ابتكار تكنولوجيا استدامة معارض

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