دبي تشهد ارتفاعاً قياسياً في عدد السياح خلال النصف الأول من عام 2024

سجلت دبي رقماً قياسياً جديداً في عدد السياح باستقبالها 9.31 ملايين زائر دولي، خلال النصف الأول من 2024، ما شكل زيادة بنسبة 9% مقارنة مع 8.55 ملايين زائر خلال النصف الأول من العام 2023، ويشير تقرير جديد لشركة «كافنديش ماكسويل» المتخصصة في الاستشارات العقارية إلى أن قطاع الضيافة الفاخرة يشهد أيضاً نمواً ملحوظاً، ومن المتوقع أن يتعزز بشكل أكبر، حيث قيم التقرير، الذي يحمل عنوان «قطاع الضيافة في دبي» أداء السوق في النصف الأول من 2024.

ومن المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 91 مليون مسافر بحلول نهاية 2024، بالإضافة إلى تصدر مطار دبي قائمة أكثر المطارات اتصالاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي في 2023 حوالي 87 مليون مسافر. وشهد عام 2024 افتتاح العديد من الفنادق الفاخرة الجديدة، مثل «لان دبي دورشستر كولكشن»، و«سايرو ون زعبيل»، و«ون آند أونلي ون زعبيل»، و«فايف لوكس جي بي آر»، و«بالاس دبي كريك هاربر»، حيث أضافت هذه الفنادق الجديدة حوالي 1090 غرفة إلى العرض الحالي، ومن المتوقع أن تشهد الفئة الفاخرة نمواً كبيراً في عام 2025، مع افتتاح 8 فنادق جديدة تضيف حوالي 1140 غرفة.

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