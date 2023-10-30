دبي تحتضن أحدث مركز لإدارة النقد تتضمن استيراد وتصدير العملات الورقية دولياً

افتتحت «كاش ترانس»، الشركة التابعة لــ «الأنصاري للخدمات المالية»، أحدث مركز لإدارة النقد في دبي، بهدف توفير وصول سهل لحلول إدارة النقد المتكاملة، والتي تتضمن استيراد وتصدير العملات الورقية دولياً، بالإضافة لخدمات نقل الأموال والمقتنيات الثمينة محلياً، وفرزها وحفظها وإيداعها للشركات والمؤسسات في جميع أنحاء الدولةويتميّز المركز بموقع استراتيجيّ في منطقة دبي كوميرسيتي، وعلى مقربة من مطار دبي الدولي، حيث يوفّر لعملائها من المؤسسات والشركات وصولاً سهلاً لأفضل خدمات إدارة النقد،...

ويأتي هذا المشروع تماشياً مع استراتيجية النمو لــِ «الأنصاري للخدمات المالية»، والتي تهدف إلى توسيع محفظة خدماتها، وتعزيز رضا العملاء على المستوى المؤسسيوقال راشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «يعكس افتتاح مركز إدارة النقد في دبي، التزامنا الراسخ بتقديم خدمات استثنائية لعملائنا، ونحن على أتمّ الاستعداد لتلبية متطلبات تحصيل وتوصيل وإدارة النقد للمؤسسات والهيئات في جميع أنحاء دولة الإمارات.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

دبي تستضيف «مهرجان الذكاء الاصطناعي» سبتمبر 2024أعلن مركز «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3» عن إطلاق الدورة الأولى من «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3» من تنظيم مركز دبي المالي العالمي... اقرأ أكثر ⮕

«الأنصاري للخدمات المالية» تطلق مركز إدارة النقد في دبيافتتحت «كاش ترانس»، الشركة التابعة لــ«الأنصاري للخدمات المالية»... اقرأ أكثر ⮕

«الأنصاري للخدمات المالية» تطلق مركز إدارة النقد في دبيافتتحت «كاش ترانس»، الشركة التابعة لــ«الأنصاري للخدمات المالية»... اقرأ أكثر ⮕

«الأنصاري للخدمات المالية» تطلق مركز إدارة النقد في دبيافتتحت «كاش ترانس»، الشركة التابعة لــ«الأنصاري للخدمات المالية»... اقرأ أكثر ⮕

«دبي للسلع» تعزز العلاقات التجارية بين الإمارات وكولومبيااختتم مركز دبي للسلع المتعددة، حملته الترويجية «وجد من أجل التجارة» في كولومبيا... اقرأ أكثر ⮕

دبي.. ملتقى مذاقات عالمية في مركزي القهوة والشاييلعب مركزا القهوة والشاي في «جبل علي» التابع ل«مركز دبي للسلع المتعددة» دوراً رئيسياً في تكريس مكانة دبي باعتبارها لاعباً محورياً في سلسلة التوريد العالمية. اقرأ أكثر ⮕