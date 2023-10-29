دبي «جنة المتسوقين» وبين أفضل مدن العالم «سياحياً»

كشف موقع «ذا ترافيل» الكندي المتخصص بالسفر، عن حلول دبي في قائمة أفضل 10 مدن للزيارة والسياحة في العالم.

ووصف الموقع، دبي والتي حلت في المركز السابع بالقائمة، بأنّها «جنة المتسوقين»، مشيراً إلى أنّه يمكن للزائر الحصول على كل ما يريده، سواء كان ذلك من أكبر العلامات التجارية في العالم أو من المتاجر المحلية والإقليمية.

وقال الموقع، إنّ تسمية مدينة ما بأنها «الأفضل» يعتمد على عدد كبير من العوامل، لافتاً إلى أنّ بعض المدن تتفوّق على غيرها بسبب سحرها الأخاذ. وأوضح «ذا ترافيل»، أنّ دبي إحدى أفضل الأماكن للزيارة في العالم للباحثين عن أسلوب حياة الأثرياء والمشاهير، باعتبارها المكان الذي يتم فيه عرض جميع أشكال الرفاهية. headtopics.com

ووفق موقع «ذا ترافيل» الكندي، فقد احتلت دبي المركز السابع عالمياً في قائمة أفضل المدن للزيارة، متفوّقة على طوكيو ولندن ونيويورك، وبعد كل من سيدني وروما وسيئول وسنغافورة وبرشلونة وباريس على التوالي.

وذكر «ذا ترافيل»، أنّ دبي ارتقت أعلى سلم الرخاء والرفاهية، ففضلاً عن كونها من أكثر مدن العالم أماناً، فإنّها تعتبر أيضاً إحدى أجمل المدن.دبي تحتفظ بلقب الوجهة السياحية الأولى عالمياً ضمن جوائز «تريب أدفايزور» لعام 2023 headtopics.com

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