دبي تشهد خسوفاً جزئياً للقمر غداً السبت

أعلن الحساب الرسمي لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن حدوث خسوف جزئي للقمر مساء يوم غد السبت، وسيشاهد من إمارة دبي بنسبة 12%. مبيناً على حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا" المساجد المقترحة لإقامة صلاة الخسوف في دبي.

وخسوف القمر هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس على القمر في الأوضاع العادية. وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل (فيكون خسوفا كليا) أو تقريبي (فيكون خسوفا جزئيا).تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى جهرا، وسورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع، فيسمع، ويحمد، ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلى الثانية كالأولى، لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

وعن أبى موسى الأشعري رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته يفعله في صلاته" (رواه البخاري ومسلم).وتصح الصلاة بأي قدر من القراءة، ولكن يستحب إطالتها. headtopics.com

ويسن أن يكثر ذكر الله، الاستغفار، التكبير، الصدقة، التقرب إلى الله سبحانه تعالى بما استطاع من القرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا" (متفق عليه).

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