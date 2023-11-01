داهمته الإصابات العضلية .. هل يستعيد بني ياس نجومه للقاء خورفكان

وكان سيوف العاصمة قد فوجئوا بإصابتين غير متوقعتين قبل خوض مباراة الجولة السادسة ضد الشارقة (الملك)، والتي انتهت بخسارتهم بخماسيةٍ نظيفةٍ. ففي ليلة المباراة –بحسب تصريحات منصور علي-، تكبّد كلاً من سهيل النوبي وخميس صالح إسماعيل إصاباتٍ عضليةٍ.
وانضم الثنائي إلى زميلهما جواو فيكتور، والذي أُصيب في الفترة الماضية، وحسن المحرمي، والغائب منذ موسم 2022-2023 المنصرم جرّاء إصابته على مستوى الرباط الصليبي. ولفت علي إلى أن داركو ميلاينش، المدير الفني لبني ياس، فضّل عدم المجازفة بإسماعيل والنوبي في اللقاء ضد الملك "لعدم تفاقم إصابتيهما".
ويستعد سيوف العاصمة، أصحاب المركز الـ11، لملاقاة خورفكان (النسور)، صاحب المركز الـ9، في الجولة المقبلة من الدوري لفك شراكتهما على النقطة السابع. وسألت صحيفة "البيان" الإماراتية الإداري عن إمكانية رجوع العنصرين المصابين إلى صفوف فريقه في المواجهة المرتقبة على أرضية "استاد الشامخة".
وأجاب علي، "إنهما سيجريان الأشعة والفحوصات الطبية للتأكد من مدى قدرتهما على الانخراط مجددا في التدريبات الجماعية".مباريات
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