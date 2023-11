داهمته الإصابات العضلية .. هل يستعيد بني ياس نجومه للقاء خورفكان

وكان سيوف العاصمة قد فوجئوا بإصابتين غير متوقعتين قبل خوض مباراة الجولة السادسة ضد الشارقة (الملك)، والتي انتهت بخسارتهم بخماسيةٍ نظيفةٍ. ففي ليلة المباراة –بحسب تصريحات منصور علي-، تكبّد كلاً من سهيل النوبي وخميس صالح إسماعيل إصاباتٍ عضليةٍ.

وانضم الثنائي إلى زميلهما جواو فيكتور، والذي أُصيب في الفترة الماضية، وحسن المحرمي، والغائب منذ موسم 2022-2023 المنصرم جرّاء إصابته على مستوى الرباط الصليبي. ولفت علي إلى أن داركو ميلاينش، المدير الفني لبني ياس، فضّل عدم المجازفة بإسماعيل والنوبي في اللقاء ضد الملك "لعدم تفاقم إصابتيهما".

ويستعد سيوف العاصمة، أصحاب المركز الـ11، لملاقاة خورفكان (النسور)، صاحب المركز الـ9، في الجولة المقبلة من الدوري لفك شراكتهما على النقطة السابع. وسألت صحيفة "البيان" الإماراتية الإداري عن إمكانية رجوع العنصرين المصابين إلى صفوف فريقه في المواجهة المرتقبة على أرضية "استاد الشامخة".

وأجاب علي، "إنهما سيجريان الأشعة والفحوصات الطبية للتأكد من مدى قدرتهما على الانخراط مجددا في التدريبات الجماعية".مباريات

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: DUBAISPORTSTV »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAYANNEWS: منصور علي: بني ياس تأثر بالإصابات المفاجئةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: ترايثلون 'أوشيانيك خورفكان' ينطلق 4 نوفمبرالشارقة في 31 أكتوبر / وام / ينظم مجلس الشارقة الرياضي في 4 نوفمبر المقبل ترايثلون 'أوشيانيك خورفكان' بالتعاون مع القدرة للخدمات الرياضية وإتحاد الإمارات للترايثلون وفندق أوشيانيك خورفكان .

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: جلسة علمية بأبوظبي حول آليات الحفاظ على أسماك القرشاستضاف مركز «ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ جزيرة ياس، أبوظبي»، مؤخراً، الجلسة الثانية من سلسلة الجلسات العلمية الشهرية التي ينظمها المركز

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ترايثلون «أوشيانيك خورفكان» ينطلق 4 نوفمبرينظم مجلس الشارقة الرياضي يوم السبت المقبل «ترايثلون أوشيانيك خورفكان»، بالتعاون مع القدرة للخدمات الرياضية واتحاد

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: فوز الوحدة ينقذ موسيماني.. وتعثر ثانٍ للجزيرةشهدت المرحلة السادسة خسارة مفاجئة للجزيرة بلغة الأرقام والحسابات والمنطق، أمام ضيفه خورفكان بأربعة أهداف مقابل هدفين.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: نجاح رياضي وإنساني للنسخة الثالثة من تحدي سحب خورفكانحقق تحدي سحب خورفكان الثالث الذي نظمه مجلس الشارقة الرياضي يوم الأحد 29 أكتوبر الجاري نجاحاً رياضياً وإنسانياً لافتاً بمشاركة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕