دارين شبير تصدر ديوانها الشعري الثالث

ويضم «ضمير منفصل» - الصادر عن دار مداد للنشر- أكثر من 45 قصيدة، عكست تجربة دارين شبير الشعرية وانبثقت من خبرتها الحياتية، حيث عبرت في بعضها عن مواقف وتفاصيل وأحداث عاشتها وعايشتها بنفسها، وتفاعلت في بعضها الآخر مع حكايات واقعية لامست مشاعرها، ليكون النتاج هذا الديوان المتفرد بلونه الخاص وبلغته الشعرية المميزة، وأسلوبه التجديدي البعيد عن النمطية.

وتناولت الشاعرة في الديوان الكثير من الموضوعات، ورصدت من خلاله العلاقات الإنسانية بكل أشكالها وانفعالاتها وتناقضاتها، حيث تطغى الرومانسية والشاعرية على الكثير من القصائد، فيما يبرز صوت العقل والمنطق في قصائد أخرى، كما تخلل الديوان مجموعة من الرسائل الإنسانية وأشعار الحكمة، ورسائل حب إلى الوطن، وغيرها.

وأهدت دارين شبير ديوانها الجديد إلى الشاعر الكبير كريم العراقي، الذي رحل عن عالمنا قبل أسابيع قليلة، حيث كان كريم العراقي من أبرز المتابعين للشاعرة والداعمين لها.

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