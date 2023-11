دائرة الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً متخصصاً لطب الجينوم

وسيساهم ذلك في بناء القدرات المهنية والطبية في مجال الجينوم والتي تعد ضرورية لإنجاح برنامج الجينوم الإماراتي والإسهام بفاعلية في تطوير وتنفيذ سياسات الصحة العامة.وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي " تمضي أبوظبي قدماً في تعزيز مكانتها كوجهةً رائدة في المنطقة للرعاية الصحية والابتكار في علوم الحياة في الوقت الذي نواصل فيه تعزيز أطر التعاون مع شركاء عالميين بارزين والعمل جنباً إلى جنب للارتقاء بنتائج الرعاية الصحية ومستوى جودتها في أبوظبي وحول العالم.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: «الصحة العالمية» تطلق نداء لوقف النار بين إسرائيل وحماسأطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الاثنين، نداء شخصياً لوقف إطلاق النار بين إسرائيل

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الشيوخ والمسؤولون يعزّون بوفاة محمد سالم الشعاليقدم الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الضواحي والقرى بالشارقة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: جامعة أبوظبي تطلق برنامجا معتمدا للاستدامةأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أطلقت جامعة أبوظبي، برنامجاً معتمداً للاستدامة بعنوان ' مستعدون لـمؤتمر الأطراف COP28: دور ريادي نحو مستقبل مستدام'، حيث سيكون التسجيل فيه متاحاً لطلاب المدارس الثانوية والجامعات.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: جامعة أبوظبي تطلق برنامج «مستعدون لـمؤتمر «COP28» معتمداً للاستدامةأطلقت «جامعة أبوظبي»، برنامجاً معتمداً للاستدامة بعنوان «مستعدون لـمؤتمر «COP28». دور ريادي نحو مستقبل مستدام»، حيث سيكون التسجيل فيه متاحاً لطلاب المدارس الثانوية والجامعات...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 1.7 مليار درهم تصرفات العقارات في دبيبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.7 مليار درهم..

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «إسلامية دبي» توفد 25 مسلماً جديداً لأداء العمرةأوفدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، 25 مسلماً جديداً من جنسيات مختلفة، لأداء مناسك العمرة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕