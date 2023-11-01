دائرة الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً متخصصاً لطب الجينوم

وسيساهم ذلك في بناء القدرات المهنية والطبية في مجال الجينوم والتي تعد ضرورية لإنجاح برنامج الجينوم الإماراتي والإسهام بفاعلية في تطوير وتنفيذ سياسات الصحة العامة.وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي " تمضي أبوظبي قدماً في تعزيز مكانتها كوجهةً رائدة في المنطقة للرعاية الصحية والابتكار في علوم الحياة في الوقت الذي نواصل فيه تعزيز أطر التعاون مع شركاء عالميين بارزين والعمل جنباً إلى جنب للارتقاء بنتائج الرعاية الصحية ومستوى جودتها في أبوظبي وحول العالم.
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WAMNEWS: جامعة أبوظبي تطلق برنامجا معتمدا للاستدامةأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أطلقت جامعة أبوظبي، برنامجاً معتمداً للاستدامة بعنوان ' مستعدون لـمؤتمر الأطراف COP28: دور ريادي نحو مستقبل مستدام'، حيث سيكون التسجيل فيه متاحاً لطلاب المدارس الثانوية والجامعات.
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