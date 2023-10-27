خير الإمارات للجميع | ابن الديرة | صحيفة الخليج

يتابع العالم دولة الإمارات وهي تسيّر طائرات الإغاثة وتقيم الجسور الجوية، عبر جمعية الهلال الأحمر الإماراتي، والمنظمات الإماراتية، وترسل معونات متعددة الغايات والمرامي، منها الإغاثية بتوفير المأوى، والصحية بإقامة عدد من المخيّمات الطبية والعيادات المتخصصة، فضلاً عن جهودها في إعمار المستشفيات المختلفة، وتوفير آلاف الأطنان من الأدوية والأجهزة العلاجية، وإقامة المراكز.

عطاءات الإمارات ليست وليدة اليوم، فحيثما تتطاول أعناق المحتاجين داعية الله أن يهيّئ لها مغيثاً، فلا بدّ أن تتوجه إلى هذه البلاد الطيبة، والإغاثة في هذه البلاد لها منهج راسخ، فمنها لجان دائمة لتلبية الحاجات المستمرة لإخواننا، مثل اللجان الإغاثية لعون إخواننا في دول عدة، ممن حلّت بهم النكبات، فسارعت قيادتنا الرشيدة لإغاثتهم.

فبعد الكارثة التي حلّت بأشقائنا الفلسطينيين في غزّة، نتيجة الحرب الضروس التي تدور رحاها هناك، والهجمات الإسرائيلية، أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرّون بها. headtopics.com

ووجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمساعدات إلى الفلسطينيين بمبلغ 50 مليون درهم، عن طريق «مبادرات محمد بن راشد العالمية». واستمر كذلك، عطاؤها للمتضررين من الشعب الليبي الشقيق من إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، حيث سيّرت جسراً جوياً ب 42 طائرة محمّلة بالمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية، وبإجمالي حمولات بلغ 967.6 طن.

وأرسلت طائرتي مساعدات بحمولة 53 طناً لمتضرري الزلزال الذي ضرب منطقة غرب أفغانستان. وتضمنت طروداً غذائية من السلع الأساسية، و500 خيمة للإيواء العاجل لآلاف المتضررين، الذين يعانون النقص الشديد في توفير احتياجات الحياة اليومية خاصة للأطفال والنساء وكبار السن والمرضى. headtopics.com

إن حجم العمل الإنساني الإماراتي له مردود فاعل وإيجابي على دول كثيرة؛ حيث نجحت في نشر التعليم في الدول الفقيرة، واستطاعت أن تحقق نقلات نوعية في حياة ملايين البشر، والأمر لا يقتصر على إنشاء مدارس وتوزيع كتب، بل برامج شاملة، ومُعدّة خصيصاً وفق المعايير العالمية، لتناسب تلك المجتمعات الفقيرة، منها علاج الأمراض المرتبطة بالفقر، التي تتسبّب في عدم إرسال الأطفال إلى المدارس، وتأهيل المعلمين.

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