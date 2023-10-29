خورفكان يستعيد النغمة بعد 75 يوماً والجزيرة يفقد «الرابع»

لم يكن أكثر المتفائلين من جمهور خورفكان يحلم بأن تنتهي نتيجة مباراة خورفكان والجزيرة لما آلت إليه بفوز «نسور الخور» على «فخر أبوظبي» بنتيجة 4-2، ليفشل رفاق اللاعب علي مبخوت في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد التعادل في الجولة الخامسة أمام شباب الأهلي والهزيمة من خورفكان برباعية، ويعد هذا الفوز الأكبر في عصر الاحتراف لفريق خورفكان الذي استعاد النغمة بعد مضي أكثر من 75 يوماً على فوزه الأول في الدوري على حتا ضمن الجولة الأولى لانطلاقة المسابقة ليتعرض بعده الفريق...

من جانبه، قال الإسباني جيرارد زاراغوسا مدرب خورفكان: درسنا نقاط ضعف وقوة الجزيرة وأهنئ لاعبي الفريق على ما قدموه من أداء رائع واستفدنا كثيراً من فترة التوقف، مشيراً إلى أن عودة الغائبين ساهمت في نيل النقاط الثلاث، وأعتقد أن اللاعبين تأقلموا على طريقة عملي وخطة اللعب ويجب أن يمضي الفريق في طريق الانتصارات في قادم الجولات.

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