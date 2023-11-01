خورفكان يتعادل مع الحمرية ويحافظ على صدارة الصالات

وتحمل النجم سعود خالد المسؤولية وحمل الفريق على عاتقه في كل المباريات التي شهدت غيابات النجوم، وفي صفوف الحمرية برز محمد الحوسني الذي سجل الهدفين الأول والثاني وكان الثالث من توقيع عبد الله آل علي. ويحسب لفريق الحمرية أنه قدم مباراة كبيرة رغم النقص العددي الكبير في صفوفه والتعادل مع خورفكان يعتبر نتيجة إيجابية في ظل الظروف التي يمر بها (عنابي الصالات) الذي يتوقع ان يكون رقماً صعباً في الموسم الحالي والفريق لا ينقصه سوى اكتمال الصفوف وسد بعض الثغرات والعمل الفني الذي يساعده في المضي قدماً في حصد النقاط في الدور الثاني لحجز موقع مميز قبل (البلاي أوف).
وفي كلباء عاد «النمور» الى الشراسة والنتائج الإيجابية بفوز لافت على ضيفه فريق البطائح 2-1 وسجل لـ«النمور» فهد موسى ومحمد آل علي، وللبطائح راشد عبيد. أما مليحة فقد تجرع على أرضه مرارة الخسارة الرابعة في الدور الأول من أصل 5 مباريات بخسارته أمام دبا الحصن بنتيجة 4-2 ليرفع الحصن رصيده إلى 8 نقاط محتلاً المركز الثاني خلف الجار في اللون الأخضر خورفكان المتصدر برصيد 11 نقطة.
وقفز اتحاد كلباء إلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط وتراجع البطائح إلى الرابع برصيد 7 نقاط والحمرية خامساً برصيد 6 نقاط ومليحة في المركز الأخير برصيد نقطة وهو الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الفوز خلال 5 مباريات.
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