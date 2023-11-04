خلوة البحث العلمي في تنمية الطفولة المبكرة تجمع كبار المسؤولين في أبوظبي

نظمت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، "خلوة البحث العلمي في تنمية الطفولة المبكرة"، وحلقة نقاشية بعنوان "تسخير أبحاث تنمية الطفولة المبكرة لتوجيه السياسات" بمشاركة مجموعة من كبار مسؤولي حكومة أبوظبي.

وشارك في الفعاليات معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وسعادة الدكتورة نورة الغيثي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، وسعادة سناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ونخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء في مجال تنمية الطفولة كما حضر حلقة النقاش الحكومية كل من سعادة الدكتورة بشرى الملّا مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، وسعادة سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمة الاجتماعية "معًا"، وسعادة المهندس ثامر راشد القاسمي المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في الهيئة. وتناولت المشاركات سبل تعزيز الشراكات بين الجهات الأكاديمية ونظيراتها المعنية بتنمية الطفولة المبكرة، ومد جسور التنسيق والتعاون بين الأوساط الأكاديمية والقيادات الحكومية والمجتمع للمساهمة في تهيئة منظومة قوية وإبداعية ومؤثرة توفر الدعم اللازم للنهوض بأبحاث تنمية الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي. وتأتي فعاليات خلوة البحث العلمي والحلقة النقاشية، التي عقدت بحضور كبار المسؤولين المعنيين من الجهات الحكومية في أبوظبي، تتويجاً للحملة التوعوية لإرساء ثقافة البحث العلمي التي دشنتها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أواخر سبتمبر الماضي، وتستمر حتى بداية الشهر الحالي بهدف بناء منظومة بحثية أكاديمية مزدهرة وداعمة لقطاع الطفولة المبكرة في أبوظبي

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