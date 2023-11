خلفان بالهول: الشركات الناشئة تواكب وتيرة الابتكار لدفع النمو

وفي جلسة حوارية للخبراء، تحدّث خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل؛ وشمسة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك في دولة الإمارات، عن الدور الحاسم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحركات رئيسية لاقتصاد دبي.

وقال بالهول: «تشكل المرونة وسرعة الابتكار القوة الرئيسة لنجاح دولة الإمارات. ولا تدخر دبي جهداً لمواكبة مشهد الابتكار المتغير كل دقيقة بما يخدم مصلحة مجتمع الأعمال. وتعمل الشركات الناشئة الجديدة اليوم على مواكبة وتيرة الابتكار للمساهمة في دفع عجلة نمو الاقتصاد».

وأضاف: «إن قطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ينمو بشكل كبير لأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ’رعاه الله‘، يرى التطور والنمو من منظور رواد الأعمال».من جانبها، أشارت شمسة الفلاسي إلى أن سيتي بنك يركز على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحرص اليوم على تنويع عملياتها.

وأضافت الفلاسي: «تتطلب الشركات الصغيرة والمتوسطة الكثير من جهود بناء المهارات ومنظومة العمل بشكل عام، ومع ارتفاع معدل انتشار الإنترنت، بات من السهل اليوم رقمنة الشركات الناشئة والصغيرة، مع التأكيد أن التنوع في دولة الإمارات يشكل أحد عوامل قوتها».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: «مركز الابتكار الصيني».. بوابة لدخول الشركات إلى دبيوقّعت غرف دبي، خلال فعاليات اليوم الأول لمنتدى دبي للأعمال، مذكرة تفاهم مع شركة «رويال بيلت للمعارض» لتأسيس وإنشاء «مركز الابتكار الصيني» ...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: عبدالعزيز الغرير يتوقع نمو اقتصاد دبي 5% في 2024توقع عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، استمرار النمو الاقتصادي في دبي بقوة خلال الفترة المقبلة، وأن تصل نسبة النمو إلى 5% خلال العام المقبل...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «سولار سبيس» الأمريكية تؤسس مقراً إقليمياً في أبوظبيأعلنت وزارة الاقتصاد انضمام سولار سبيس، الشركة الأمريكية الناشئة والمتخصصة في تكنولوجيا توليد الطاقة الشمسية

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: غرف دبي توقع اتفاقية تعاون مع غرفة هامبورغ لتأسيس 'ممر الابتكار'دبي في الأول من نوفمبر / وام / وقعت غرف دبي خلال فعاليات اليوم الأول من منتدى دبي للأعمال اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة هامبورغ الألمانية لتأسيس 'ممر الابتكار' بين مجتمعي الأعمال في المدينتين، وهي مبادرة تهدف إلى دعم الشركات والمشاريع الناشئة في المدينتين بالتقنيات والمنتجات والخدمات المبتكرة.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: الإمارات العالمية للألمنيوم تعلن عن تخريج الدفعة الأولى من الشركات الناشئة من برنامجها 'رامب-آب' لريادة الأعمالأبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن الانتهاء بنجاح من مرحلة الإعداد والتدريب للدفعة الأولى من برنامج 'رامب-آب'، والذي يهدف إلى دعم الجيل القادم من رواد الأعمال الواعدين مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة في الدولة بما يتماشى مع المبادرة الوطنية “موطن ريادة الأعمال 2031' وتم إطلاقه في نوفمبر...

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: خالد بن محمد بن زايد يحضر أفراح الكعبي والكتبيحضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل استقبال أقامه كلٌّ من سعيد خلفان سليمان الكعبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕