خلال منتدى 'الطريق إلى COP28'.. قادة ورواد أعمال يناقشون الجهود المناخية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دبي في 27 أكتوبر / وام / اجتمع أكثر من 350 من قادة ورواد الأعمال والمسؤولين الحكوميين في منتدى “الطريق إلى” cop28"، الذي عقد في دبي بالتعاون مع 27 فرعاً لمنظمة الرؤساء الشباب YPO في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تحفيز الجهود وتعزيز العمل الجماعي ومساهمة القطاع الخاص الإقليمي في مواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق فعاليات “COP28”، والمنتدى المناخي للأعمال التجارية والخيرية المقرر عقده يومَي 1 و2 ديسمبر 2023 ضمن فعاليات الحدث.
وفي إطار المنتدى عقدت جلسات نقاشية ركزت على أهم جوانب العمل المناخي، ومبادرات القطاع الخاص ضمن خطة عمل COP28، بما في ذلك دور قطاع الطاقة في الحد من الانبعاثات العالمية، والارتباط الوثيق بين مجالي التمويل المناخي والابتكارات لدعم مشروعات التكنولوجيا الخضراء، ودور النظم الغذائية في مواجهة أزمة المناخ.
وزير اقتصاد جورجيا لـ'وام': نتطلع لبحث أجندتنا البيئية في 'COP28'- وزير اقتصاد جورجيا لـ'وام': - العالم يلتقي في “COP28” لبحث وعرض أجندات الدول لمواجهة التغير المناخي.- نتطلع إلى المشاركة في “COP28”كحدث دولي له أهمية كبيرة لمستقبلنا.- سنسعى من خلال “COP28” إلى عرض إمكانيات جورجيا وفرصها الاستثمارية في الاستدامة والطاقة المتجددة. اقرأ أكثر ⮕