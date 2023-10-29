خطف والديْ لاعب المنتخب الكولومبي وليفربول الإنجليزي لويس للمطالبة بفدية

تعرض والدي لاعب المنتخب الكولومبي وليفربول الإنجليزي، لويس دياز، إلى الاختطاف في مسقط رأسهما، بارانكاس، كولومبيا، يوم الأحد 29 أكتوبر 2023.

ووفقًا للتقارير، فإن والدي دياز، لويس مانويل دياز وسيلينيس مارولاندا، تعرضا للاختطاف من قبل مجموعة مسلحة على دراجات نارية، أثناء تنقلهم بالسيارة في إحدى شوارع المدينة.ولا يزال الأب، لويس مانويل دياز، محتجزًا لدى الخاطفين، فيما تتواصل الشرطة مع الجهات المختصة لتحريره.

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