خطط (فيفا) الجديدة تثير غضب روابط الدوريات حول العالم

وصف مراقبون فشل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في التشاور مع روابط الدوريات العالمية حول خططه لتوسيع كأس العالم للمنتخبات والنظام الجديد لمونديال الأندية، بـ"الغريب وربما الجنوني".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن (فيفا) أكد إقامة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 فريقا، في مارس الماضي، بالإضافة إلى الكشف عن بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا على أن يتم إقامتها كل أربعة أعوام ابتداء من 2025.

وقال منتدى الدوريات الأوروبية، برئاسة ريتشارد ماسترز، رئيس رابطة الدوري الإنجليزي أوائل هذا الشهر، إنه سيسعى للحصول على تواجد حقيقي في المناقشات قبل الموافقة على تغييرات (فيفا). ولا يزال من غير المعروف الطرق التي ستستخدمها بطولات الدوري لعرقلة تقدم خطط (فيفا)، لكن جاكو سوارات، المدير الإداري لمجموعة الدوريات الأوروبية، أعرب عن عدم رضاه عن الطريقة التي يتبعها فيفا. headtopics.com

وقال سوارت: "إنه موقف غريب وربما جنوني، ألا يتم التشاور بجدية مع الجهات الممثلة للدوريات المحترفة في العالم، عندما يتخذ الفيفا من جانب واحد قرارا في أمر مهم مثل تغيير نظام جدول المباريات الدولية". وأضاف سوارت، الذي تضم مجموعته، الدوري الإنجليزي ودوري البطولة (شامبيونشيب) والدوري الاسكتلندي: "لقد رأينا في السنوات الأخيرة أن البطولات الدولية تزداد وهي بطولات تنظمها الاتحادات، وعوضا عن ذلك فإن المسابقات المحلية متواصلة وتزداد أيضا".

وتابع: "وإذا تناولنا الأمر من المنظور الاقتصادي، فهناك حقيقة مفادها أن غالبية إيرادات المباريات حول العالم تأتي من المسابقات المحلية".

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