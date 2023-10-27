خالد بن زايد يشهد محاضرة «حلول مستوحاة من الطبيعة لمستقبل مستدام»

شهد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، محاضرة استضافها مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بقصر البطين، بعنوان «حلول مستوحاة من الطبيعة لمستقبل مستدام»، ألقاها المهندس المعماري مايكل باولين، المتميز بمشاريعه التي تحاكي الطبيعة والخبير في مجال التصميم التجديدي ومحاكاة الطبيعة، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والمختصين بمجالات الاستدامة.

وتضمّنت المحاضرة، التي أدارها سعود النوري، رئيس الشراكات الدبلوماسية في مكتب المبعوث الخاص للتغيُّر المناخي للدولة ، 4 محاور شملت «الانتقال إلى مستوى جديد من الاستدامة، بناء مستقبل إيجابي من خلال تبني التفكير التجديدي، اعتماد منهجيات مستمدة من الطبيعة لتصميم المدن والمباني والبنية التحتية لتحقيق توافق أفضل مع البيئة ومستوى أعلى من رفاهية الإنسان، إضافة إلى شرح معنى «التفكير التجديدي» من خلال الاستشهاد بأمثلة عملية لمشاريع مهمة.

وتحدث المحاضر، صاحب كتاب «محاكاة الطبيعة في الهندسة المعمارية» عن مفهوم «التقليد الحيوي»، وهو فلسفة معمارية معاصرة تبحث عن حلول للاستدامة في الطبيعة من خلال فهم القواعد التي تحكم تلك الأشكال، حيث أوضح أن الاستدامة بمفهومها التقليدي أصبحت لا تستطيع إنقاذ البشرية من المخاطر البيئية التي يخلفها التغير المناخي، ومن ثم لا بد من التوجّه نحو ما يسمى بـ«المستوى الثاني للاستدامة». headtopics.com

وقال باولين: «التكنولوجيا الحديثة لم تعد قادرة وحدها على إنقاذ البشرية، وأن الحل في الاستدامة الطبيعية، التي تُلزم البشرية بإعادة التفكير في الطبيعة وعدم تعامل الاقتصادات مع الطبيعة باعتبارها عنصراً منفصلاً، والأهم من ذلك السعي الدؤوب لإصلاح الأضرار التي تسبب فيها البشر لهذه الطبيعة، والتي أدّت إلى انقراض ثلثي الكتلة البيولوجية الحيوانية البرية خلال 60 عاماً، بل وقطعنا ثلثي الطريق لأن نصبح نوعاً عقيماً من الكائنات، ومن هذا المنظور، سيكون من السهل استنتاج أن البشر يتسابقون نحو...

وتطرّق المحاضر إلى ما يُسمى بمشروع «الميكروبيوم البشري»، قائلاً: «من المدهش أن نكتشف أن خلايانا البشرية تتفوق عليها الخلايا الميكروبية من حيث التعداد بـ10 مرات داخل أجسامنا، وكل هذه الخلايا (البشرية والميكروبية) تعتمد على أنظمة حيّة أخرى لاستمداد أساسيات الحياة، أي الأكسجين والماء والمغذيات؛ لذلك يمكننا أن نرى أن أفكارنا حول الانفصال عن الطبيعة ليست كما كنا نعتقد سابقاً؛ لأننا جزء من هذه الطبيعة إلى حد كبير، ونعتمد عليها، وللتغلب على فكرة الانفصال هذه، يمكننا تعلم الكثير من النظر... headtopics.com

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