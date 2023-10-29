خالد عبيد: تكتيك المدربين الهجومي وراء غزارة الأهداف

أكد خالد عبيد لاعب ومدير النصر السابق، أن الغزارة التهديفية التي برزت خلال الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين، تعود إلى الجهد التكتيكي الهجومي المتميز لعدد من المدربين، والاعتماد على الأسلوب المركب ما بين حسن استغلال المهارة العالية للاعبين والاستخدام الأمثل للكرات الثابتة.

وقال إن لعبة الكراسي الموسيقية بين فرق الصدارة لا تزال مستمرة من بداية الموسم، حيث تتبادل بين الثلاثي الأفضل في المسابقة حتى الآن، فقد استعاد العين الصدارة باستحقاق بعد الفوز على الإمارات، وتقدم الوصل لمركز الوصيف بعد خماسيته في مرمى حتا، فيما تراجع شباب الأهلي إلى المركز الثالث بعد التعادل أمام النصر، وتقدم الشارقة للمركز الرابع بعد فوزه الخماسي على بني ياس، وأشار عبيد إلى أن تبادل المراكز سوف يتواصل أيضاً خلال الجولات المقبلة، حيث لا يفصل العين صاحب المركز الأول برصيد 15 نقطة وبين الشارقة...

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22 مليار درهم استثمارات قطاع الأقمار الصناعية في الدولةتجاوزت مساهمة القطاعين العام والخاص في برنامج الفضاء في الإمارات 5.4 مليار دولار، لدفع الأهداف الطموحة والمبادرات اقرأ أكثر ⮕

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زكريا أحمد: التركيز وراء تفوق حراس المرمىموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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مدون إماراتي وراء قرار ماسك تزويد المؤسسات الأممية في غزة بالإنترنتفي سلسلة من التغريدات والردود المتعلقة بالأوضاع الراهنة في غزة عبر منصة «إكس»، وذلك بعد القصف الإسرائيلي غير المسبوق وقطع شبكات الاتصال والإنترنت عن مناطق واسعة هناك، حثّ المدون الإماراتي حمد الماجدي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركة «سبيس إكس» لتقنيات الفضاء، تزويد غزة بخدمات الإنترنت من خلال أقمار ستارلينك الصناعية التي تديرها لشركته. اقرأ أكثر ⮕

خليفة بن محمد: للإمارات ممارسات وطنية مستدامة بتطبيقات النُظم الإداريةأكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للإدارة العامة اقرأ أكثر ⮕