حوادث الدهس.. «ندوب نفسية» تعكر حياة « المتسبب »الدهس من أخطر ال حوادث المرورية وأعمقها تأثيراً، إذ يخلّف تداعيات قانونية ونفسية تطال جميع الأطراف.وعلى الرغم من اختلاف ظروف كل حادث عن الآخر، فإن المتسبب يحمل كثيراً من التبعات النفسية في أعماقه بصمت، لتصبح مصدراً لمعاناة قد يطول أمدها.

وأكدت مستشارة قانونية أن هناك حالات عدة يشعر المتسبب فيها بتأنيب الضمير، مثل ارتكابه الحادث بعد تعاطي مواد مخدرة أو كحولية، أو القيادة بسرعة زائدة، أو الانشغال بالهاتف، لأن هذه العوامل غالباً ما تصاحب الحوادث. وقال: «قد يتفاقم الوضع عند التعرض لمواقف مشابهة، مثل المرور في الشوارع، أو رؤية السيارات، أو حتى قيادتها، أو عند زيارة مكان وقوع الحادث مرة أخرى، ما يضاعف حدة تلك التجربة الصعبة».

وأشار إلى أن المتسببين في الحوادث قد يتأثرون على الصعيدين المهني والاجتماعي، فلا تعود حياتهم كما كانت قبل الحادث، إذ يسيطر عليهم الشعور بالذنب واللوم وتدني الثقة بالنفس، وقد تتأثر علاقاتهم مع المحيطين بهم، كما يتراجع أداؤهم في العمل والنشاطات اليومية، ما يؤدي في بعض الحالات إلى فشلهم في بناء علاقات اجتماعية ناجحة، أو الحفاظ عليها، مضيفاً أن هذه النتائج تختلف من شخص إلى آخر بناء على عوامل عدة، منها شدة الحادث، وآثاره النفسية، وقدرة الفرد على تجاوز الأزمة، والدعم الذي يتلقاه خلال هذه المرحلة.

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