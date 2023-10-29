حملة 'تراحم من أجل غزة' تنظم فعالية جديدة في دبي لإغاثة الشعب الفلسطيني

شاركت في تنظيمها "دبي العطاء" و "وطني الإمارات" و"الشؤون الإسلامية"..- الحملة تأتي ضمن جهود الإمارات الإنسانية لتقديم مساعدات الإغاثة العاجلة للشعب الفلسطيني.الدكتور حمد الشيباني: - "دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تدعم بكل جهودها تأمين الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني تجسيدا لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ فعل الخير والعمل الإنساني.
كما تأتي الحملة انطلاقا من منظومة القيم الإنسانية والعمل الإنساني والتطوعي الذي تجسده رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في إغاثة المحتاجين وتخفيف معاناتهم، وتأكيدا لاستراتيجية الإمارات في العمل الإنساني، التي تؤكد دائما استدامة فعل الخير وأصالته ورسوخه كثابت من ثوابتها الوطنية والأخلاقية والإنسانية.وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور حمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي..
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'عجمان الاجتماعية' تشارك في حملة 'تراحم من أجل غزة'عجمان في 28 أكتوبر / وام / شارك جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حملة ' تراحم من أجل غزة ' والتي تستهدف دعم المتأثرين في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕