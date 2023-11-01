حمدان بن محمد يعين أحمد المهيري مديراً لـ«الشؤون الاسلامية والعمل الخيري»

ودون سموه في حسابه عبر منصة «إكس»: نعلن تعيين أحمد درويش المهيري مديراً عاماً لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي... نتمنى له التوفيق في هذه المهمة لترسيخ مكانة دبي كنموذج مُلهِم للعمل الخيري والإنساني على مستوى العالم.

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