حمدان بن محمد: فخور باختيار الأمم المتحدة عمر العلماء عضواً في المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي

واختار أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، لعضوية المجلس الاستشاري لحوكمة الذكاء الاصطناعي المعني بالتحديات والفرص والحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي، والذي يمثل إطار عمل دولي جديدا أعلن غوتيريش في يوليو الماضي، عزم المنظمة الدولية على تشكيله، ليسهم في تعزيز التعاون الدولي الهادف لحوكمة مجالات الذكاء الاصطناعي والبناء على الفرص المستقبلية التي يحملها، وتصميم الحلول الاستباقية لتحدياته.

واختار أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، لعضوية المجلس الاستشاري لحوكمة الذكاء الاصطناعي المعني بالتحديات والفرص والحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي، والذي يمثل إطار عمل دولي جديدا أعلن غوتيريش في يوليو الماضي، عزم المنظمة الدولية على تشكيله، ليسهم في تعزيز التعاون الدولي الهادف لحوكمة مجالات الذكاء الاصطناعي والبناء على الفرص المستقبلية التي يحملها، وتصميم الحلول الاستباقية لتحدياته.

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وزير الذكاء الاصطناعي يتفقد أول متجر ذاتي لـ«إي آند»تفقّد عمر سلطان العلماء، وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، أول متجر ذاتي مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي.. اقرأ أكثر ⮕

محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في خليفة المري- يرافقه حمدان ومكتوم بن محمد وسيف بن زايد. اقرأ أكثر ⮕

منصور بن محمد يكرم أكاديمية دبي الدولية ومدرسة المعارف بوسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضيةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

منصور بن محمد يكرم أكاديمية دبي الدولية ومدرسة المعارف بوسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية- بهدف انشاء جيل رياضي منافس عالمياً.- منصور بن محمد:- 'مدارسنا الوطنية تصنع أجيالاً من الموهوبين وأبطالاً رياضيين يشاركون في صنع المستقبل المأمول لدولتنا'.- 'مدارس الدولة بيئة مبتكرة لبناء وتنشئة مواهب قادرة على رفع راية الإمارات في المحافل الرياضية الدولية'. اقرأ أكثر ⮕

مبدعون كويتيون يثمّنون دور سلطان في رعاية الشعر النبطيثمّن شعراء كويتيون مشاركون في ملتقى الشارقة للشعر النبطي، دور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في رعاية الشعر النبطيrnrn اقرأ أكثر ⮕