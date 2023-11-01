حمدان بن محمد: التعليم ركيزة المستقبل... والتميّز والتفوّق والريادة ركائز ترسخ مكانة دولة الإمارات وتعزز تنافسية دبي في القطاعات الحيوية والاستراتيجية

" وأضاف سموه: "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نعمل جميعاً لتأكيد دور التعليم في بناء مستقبل عنوانه التنمية التي تشمل الجميع، مع التطوير المستمر والمتسارع لمنظومتنا التعليمية وجعلها نموذجاً عالمياً." وقال سموه في حديثه للطلبة: "التعليم ركيزة المستقبل.. وندعوكم لمواصلة التحصيل المعرفي والتعلم المستمر لبناء قدراتكم لتحقيق إنجازات تعم بالخير على مجتمعنا وعالمنا.

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