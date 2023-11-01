حمدان ومكتوم بن محمد: نشكر حمد الشيخ الشيباني على جهوده في تطوير "الشؤون الإسلامية" بدبي

وأضاف سموه «نعلن تعيين أحمد درويش المهيري مديراً عاماً لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي... نتمنى له التوفيق في هذه المهمة لترسيخ مكانة دبي كنموذج مُلهِم للعمل الخيري والإنساني على مستوى العالم».سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية

الدكتور حمد الشيخ الشيباني على جهوده في تطوير خدمات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في السنوات الماضية. وقال سموه عبر منصة"إكس":"نشكر الأخ الدكتور حمد الشيخ الشيباني على جهوده في تطوير خدمات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في السنوات الماضية، إنجازاته لدبي تستحق الإشادة والتقدير.

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